Выброс пепла из вулкана произошел на Сахалине

25-километровый столб пепла выбросил вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир, что на Сахалине, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 4 сентября на курильском острове Парамушир произошел выброс пепла из вулкана Эбеко, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Сахалинской области.

"Утром 4 сентября от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров", – сказано в сообщении.

В Министерстве по ЧС отмечают, что угрозы жизни населению нет.

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