Мир

Нетаньяху назвал палестинскую государственность угрозой для Израиля

Израиль, Палестина, Нетаньяху, заявление , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 00:10 Фото: freepik
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 сентября заявил, что признание палестинской государственности несет угрозу существованию Израиля, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает The Times of Israel.

фактически стимулируют террористическую деятельность ХАМАС. "Нам предстоит вести борьбу и в ООН, и на других международных площадках против лживой пропаганды и призывов к созданию палестинского государства. Это поставит под угрозу наше существование и станет абсурдным вознаграждением за террор", – сказал премьер-министр.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль в ближайшие дни даст ответ на инициативы по созданию палестинского государства, в том числе на предстоящей конференции мировых лидеров. Он также сообщил о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом. 

Ранее стало известно, что Канада, Великобритания и Австралия признали государственность Палестины. 

