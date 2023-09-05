Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры во Владивостоке
Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник среди американских чиновников, в сентябре Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным и обсудить с ним поставки оружия для поддержки Кремля в российско-украинском вооруженном конфликте. Вероятно, встречу собираются провести во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум.
"Ким Чен Ын, который редко покидает Пхеньян, предположительно отправится на тихоокеанское побережье России на бронепоезде. Эту информацию военной разведки ранее цитировала The New York Times", – говорится в материале The Guardian.
Западные источники предполагают, что Путин и Ким Чен Ын намерены укреплять взаимное сотрудничество на фоне глобальной изоляции. РФ нуждается в снарядах и противотанковых ракетах, которые может предоставить Северная Корея, а КНДР в обмен может получить от России технологии для создания атомных подлодок и особенно спутников. В мае и августе северокорейские власти дважды пытались вывести на орбиту собственные разведывательные аппараты, но оба раза потерпели неудачу. Кроме того, КНДР заинтересована в поставках продовольственной помощи из России.
Предположения о том, что КНДР и РФ планируют углублять сотрудничество, подогревает тот факт, что недавно министр обороны России Сергей Шойгу посещал Северную Корею с официальным визитом. Международное сообщество отреагировало на новость с осуждением.
"Соединенные Штаты, Великобритания, Южная Корея и Япония уже заявили, что любой обмен вооружениями между Северной Кореей и Россией будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН", – отмечает The Guardian.
2 сентября Северная Корея запустила крылатые ракеты в море после завершения американо-южнокорейских военных учений.