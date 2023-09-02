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КНДР запустила в море крылатые ракеты

ракета Фото: freepik
2 сентября Северная Корея запустила крылатые ракеты в море после завершения американо-южнокорейских военных учений, сообщает Zakon.kz.

Южнокорейские военные обнаружили пуски рано утром в субботу у западного побережья Северной Кореи, пишет ABC News

В заявлении oбъединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют детали запусков. Также Южная Корея усилила свои возможности наблюдения и поддерживает твердую военную готовность в тесном сотрудничестве с США.

Запуски произошли через два дня после того, как военные США и Южной Кореи завершили 11-дневные учения, которые КНДР считает репетицией вторжения. Официальные лица Вашингтона и Сеула утверждают, что их учения носят оборонительный характер.

Также за день до окончания американо-южнокорейских учений Северная Корея запустила в море две баллистические ракеты малой дальности, пуск которых, по ее словам, был предназначен для имитации ядерных ударов по Южной Корее по принципу "выжженной земли". Северная Корея заявила, что отдельно проводит командно-штабные учения, направленные на отработку оккупации территории Южной Кореи в случае конфликта.

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