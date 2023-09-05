Азиатские шершни захватывают Великобританию

Британские ученые бьют тревогу: страну заполонили азиатские шершни, представляющие угрозу не только для людей, но и для всей экосистемы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, Великобритания в этом году столкнулась с нашествием азиатских шершней. Этих насекомых стали замечать в стране в 10 раз чаще, чем в 2022-м.

Азиатские шершни представляют такую же угрозу для людей, как и обычные. Но проблема не только в их болезненных укусах: "пришельцы" из Азии истребляют местных пчел и ос, тем самым нанося урон природе. Британцев, заметивших гнездо необычно крупных азиатских шершней, просят сообщать об этом в специальный комитет – экологи надеются, что смогут остановить распространение насекомых и не дать им нанести непоправимый ущерб местной фауне.

Нашествие шершней – только часть проблемы. По данным ООН, инвазивные виды (то есть животные и растения, которые были завезены из других стран и прижились на новом месте в ущерб здешней экосистеме) ежегодно наносят мировой экономике урон в размере 423 млрд долларов. Сейчас такие виды, а их не менее 3,5 тысячи, распространяются по планете с беспрецедентной скоростью, из-за чего многим растениям и животным грозит вымирание. В Британии уже есть один такой пример: обычные рыжие белки, которые жили в стране много веков, почти полностью исчезли, проиграв конкуренцию серым белкам, завезенным из Северной Америки.

Ранее стало известно, что из-за климатических изменений Париж заполонили тропические комары из Южной Азии.