Как избавиться от шершней на участке: эффективные и безопасные способы

Шершни могут представлять опасность для людей, домашних животных и пасек, однако уничтожать их стоит только в случае реальной угрозы. Специалисты напоминают: если не тревожить насекомых, они, как правило, не проявляют агрессии, сообщает Zakon.kz.

Шершни строят гнезда на чердаках, под крышами и в других укромных местах. Они питаются другими насекомыми, помогая уничтожать вредителей сада, а также участвуют в опылении растений. Поэтому, если гнездо находится вдали от жилых зон, его лучше не трогать.

Если же шершни поселились рядом с домом, специалисты рекомендуют несколько способов борьбы:

использовать ловушки из пластиковой бутылки со сладкой приманкой или мясом;

раскладывать рядом с гнездом мясные приманки, обработанные борной кислотой;

применять инсектициды, соблюдая меры защиты и обрабатывая гнездо в темное время суток, когда насекомые менее активны.

Эксперты предупреждают, что рядом с гнездом нельзя убивать отдельных шершней: они выделяют феромоны тревоги, которые могут спровоцировать нападение всей колонии, пишет NGS.

Ужаление шершня очень болезненно и способно вызвать тяжелую аллергическую реакцию, поэтому при удалении гнезда важно использовать защитную одежду, а людям с аллергией лучше доверить эту работу специалистам.

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