Как избавиться от шершней на участке: эффективные и безопасные способы
Шершни строят гнезда на чердаках, под крышами и в других укромных местах. Они питаются другими насекомыми, помогая уничтожать вредителей сада, а также участвуют в опылении растений. Поэтому, если гнездо находится вдали от жилых зон, его лучше не трогать.
Если же шершни поселились рядом с домом, специалисты рекомендуют несколько способов борьбы:
- использовать ловушки из пластиковой бутылки со сладкой приманкой или мясом;
- раскладывать рядом с гнездом мясные приманки, обработанные борной кислотой;
- применять инсектициды, соблюдая меры защиты и обрабатывая гнездо в темное время суток, когда насекомые менее активны.
Эксперты предупреждают, что рядом с гнездом нельзя убивать отдельных шершней: они выделяют феромоны тревоги, которые могут спровоцировать нападение всей колонии, пишет NGS.
Ужаление шершня очень болезненно и способно вызвать тяжелую аллергическую реакцию, поэтому при удалении гнезда важно использовать защитную одежду, а людям с аллергией лучше доверить эту работу специалистам.
Ранее сообщалось, что каракурты активизировались в одном из регионов Казахстана.