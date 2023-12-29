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Акула убила 15-летнего серфера у побережья Австралии

Акула убила 15-летнего серфера у побережья Австралии Фото: pixabay
15-летний подросток, занимавшийся серфингом, погиб у побережья Южной Австралии в результате нападения акулы. Это третий случай смертельного нападения акул на людей в Австралии за год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 29 декабря, 15-летний подросток катался на серфе вместе с отцом на уединенном пляже Этель-Бич неподалеку от Аделаиды. В этот момент на него напала большая белая акула, нанесшая мальчику тяжелые раны. Пострадавшего успели вытащить на берег, но прибывшие на место медики не сумели его реанимировать.

Атаки акул на людей у побережья Австралии в 2023 году участились. До этого смертельные нападения акул на юге страны произошли в мае и в октябре. Еще в двух случаях с начала года укушенные акулами люди выжили. Всего с 2000 года в штате Южная Австралия акулы убили 11 человек.

То, что сразу три таких случая произошли в 2023-м, вызывает беспокойство, отметил премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас. По его словам, правительство может эффективно обезопасить от морских хищников только пляжи в Аделаиде, главном городе штата, но не в отдаленных районах.

Зоологи затрудняются сказать, почему в 2023 году акулы стали так часто нападать на людей в Австралии.

Ранее в этом году акулы чуть не потопили судно с людьми в Австралии.

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