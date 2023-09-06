Ситуация в Украине: в стране хотят переименовать шесть городов, Зеленский присвоил новые звания военным
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил высшие военные и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов страны, сообщает Zakon.kz.
- Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили, что намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы уже навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, заявил президент ПКР Павел Рожков.
- Экс-президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом, на этот счет у Москвы есть доказательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
- Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщило в среду издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники.
- Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование 6 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте.
- Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок, что предусмотрено меморандумом с МВФ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
- Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега опроверг информацию об отставке.
- Пленные украинские военные заявляют, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели, чтобы не платить компенсации родственникам "200-х", сообщает в среду СК РФ.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обсудила передачу Украине истребителей F-16 с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
- В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил в среду представитель немецкого МВД Максимилиан Каль.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег.
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