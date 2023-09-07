Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Подземные толчки магнитудой 6,2 сотрясли побережье Чили, отчего часть прибрежной территории осталась без электричества, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 7 сентября, около семи часов по времени Астаны, у берегов Чили произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 6,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился к юго-западу от Кокимбо, города с населением около 161 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 41 км. Однако толчки почувствовали на себе жители прибрежных территорий: от колебаний тряслась мебель, падала посуда, передают некоторые СМИ.

При этом жертв и разрушений в регионе не зафиксировано. Однако город Кокимбо остался временно без электроснабжения.

5 сентября казахстанские сейсмологи в 06:18 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в 400 км на юго-запад от Алматы. Эпицентр располагался на территории Кыргызстана.