Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили Фото: pixabay
Подземные толчки магнитудой 6,2 сотрясли побережье Чили, отчего часть прибрежной территории осталась без электричества, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 7 сентября, около семи часов по времени Астаны, у берегов Чили произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 6,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился к юго-западу от Кокимбо, города с населением около 161 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 41 км. Однако толчки почувствовали на себе жители прибрежных территорий: от колебаний тряслась мебель, падала посуда, передают некоторые СМИ.

При этом жертв и разрушений в регионе не зафиксировано. Однако город Кокимбо остался временно без электроснабжения.

5 сентября казахстанские сейсмологи в 06:18 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в 400 км на юго-запад от Алматы. Эпицентр располагался на территории Кыргызстана.

Читайте также

Первый лунный модуль запустила Япония

Ситуация в Украине: в стране хотят переименовать шесть городов, Зеленский присвоил новые звания военным

Актер Сергей Астахов стал отцом второй раз

Мария Мельникова
Чили
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления