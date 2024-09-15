Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии
Фото: pixabay
По данным Нигерийской исправительной службы, по меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN, наводнение обрушило стены исправительных учреждений, включая исправительный центр усиленного режима Майдугури (MSCC), а также жилые помещения в городе.
По меньшей мере 281 заключенному удалось сбежать во время перевода в "безопасное и надежное учреждение", и семеро из них были позже пойманы.
Служба безопасности знала личности беглецов, включая их биометрические данные, и сделала эту информацию "доступной для общественности".
В данный момент поиски заключенных продолжаются.
Ранее сообщалось, что наводнения в Европе унесли жизни шести человек.
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