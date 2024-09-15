Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии

По данным Нигерийской исправительной службы, по меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, наводнение обрушило стены исправительных учреждений, включая исправительный центр усиленного режима Майдугури (MSCC), а также жилые помещения в городе.

По меньшей мере 281 заключенному удалось сбежать во время перевода в "безопасное и надежное учреждение", и семеро из них были позже пойманы.

Служба безопасности знала личности беглецов, включая их биометрические данные, и сделала эту информацию "доступной для общественности".

В данный момент поиски заключенных продолжаются.

Ранее сообщалось, что наводнения в Европе унесли жизни шести человек.