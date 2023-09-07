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"Акулы-печеньки" потопили надувной катамаран с россиянами и французом у берегов Австралии

лодка Фото: freepik
Моряков, двух россиян и одного гражданина Франции, вытащили из моря по пути в австралийский город Кэрнс из отдаленной тихоокеанской страны Вануату. Причиной их пробоиной стали маленькие "акулы-печеньки", сообщает Zakon.kz.

После спасения группа сообщила, что нападения были совершены в понедельник, акулами-печеньями, которые повредили задний левый баллон лодки и оставили ее полностью погруженной под воду, пишет CNN.

Группа продержалась еще один день – пока поздно вечером во вторник "мини-акулы" не атаковали снова, на этот раз перекусив правый воздушный шар.

В результате атак их надувная лодка была частично затоплена, что побудило их рано утром в среду подать сигнал бедствия близлежащим судам. Экипаж спасло грузовое судно Dugong Ace.

"Они охотятся на надувные лодки, и наше судно просто имело много-много пробоин и начало тонуть", — рассказал один из моряков, Евгений Ковалевский
акула-печенька

Фото: flickr

Печенье-резак, также известный как сигарная акула, более чем в 10 раз меньше большой белой акулы, его средний размер составляет 3 до 42 сантиметров. Маленькие акулы сигарообразной формы, оставляют такие идеально круглые следы укуса, что их называют формочкой для печенья. 

Экипаж пытался стать первым, кто совершит кругосветное путешествие на надувной лодке. Группа планировала как продолжать путешествие после прибытия в Брисбен.

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