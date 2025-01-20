Мертвую акулу выбросило на берег в Турции

19 января на пляже в городе Текирдаге туристы обнаружили мертвую акулу, сообщает Zakon.kz.

По данным информационного агентства DHA, на место оперативно прибыло командование безопасности и городские службы.

Фото: dha

"Длина акулы составила два метра и 66 см, а вес 200 кг", – говорится в публикации.

Сообщается, что гигантскую находку забрали с пляжа и закопали в другом месте.

Фото: dha

Также в Турции родился кот с четырьмя ушами. Благодаря своей мутации домашний любимец по кличке Мидас стал звездой в социальной сети.