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Мир

Мертвую акулу выбросило на берег в Турции

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 02:55 Фото: dha
19 января на пляже в городе Текирдаге туристы обнаружили мертвую акулу, сообщает Zakon.kz.

По данным информационного агентства DHA, на место оперативно прибыло командование безопасности и городские службы.

Фото: dha

"Длина акулы составила два метра и 66 см, а вес 200 кг", – говорится в публикации.

Сообщается, что гигантскую находку забрали с пляжа и закопали в другом месте.

Фото: dha

Также в Турции родился кот с четырьмя ушами. Благодаря своей мутации домашний любимец по кличке Мидас стал звездой в социальной сети.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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