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Российского киберпреступника приговорили к девяти годам тюрьмы в США

хакер Фото: freepik
Суд в Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Власти США обвинили учредителя IT-компании "М13" в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников, пишет РИА Новости.

Также суд постановил, что после освобождения Клюшина должны депортировать.

Судья Патти Сарис заявила, что запрашиваемые защитой три года не учитывают необходимость создать фактор "сдерживания", который отпугнул бы потенциальных подражателей. При этом она признала наличие смягчающих обстоятельств, которыми явились отсутствие криминального прошлого и активное участие в благотворительной деятельности.

Решат вопрос суммы штрафов и компенсаций 5 декабря. Клюшин отказался признать себя виновным, не стал выступать на заседании суда и, как сообщали ранее российские дипломаты, не пошел на сделку со следствием.

Ранее сторонник бывшего президента США – Дональда Трампа получил 22 года тюрьмы за штурм Капитолия.

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