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Американец застрял на глубине около километра в турецкой пещере

пещера Фото: freepik
Американец застрял на глубине 3400 футов (чуть больше километра) во время исследования глубокой пещеры в Турции из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

40-летний Марк Дики заболел 31 августа во время исследования пещеры Морка в горах Тавр и с тех пор не смог вернуться на поверхность.

Он является руководителем группы, специализирующейся на спасании в пещерах и шахтах, а также инструктором национальной комиссии по спасению пещер.

Эксперт-спепелеолог помогал руководить международной спелеологической экспедицией, когда у него начались проблемы с кишечником, которые быстро переросли в опасное для жизни кровотечение и рвоту.

"Он не смог выбраться своим ходом, и только самые опытные спелеологи способны добраться до него и оказать помощь", - заявили в группе по спасению.

Там же отметили, что даже опытным спелеологам потребуется около восьми часов, чтобы добраться до того места, где он находится.

По данным Европейской спелеологической федерации, в спасательной операции помогает медицинская бригада Венгерской службы спасения пещер. Врачи смогли добраться до Дикки во вторник и предоставить ему свежие жидкости и кровь, чтобы заменить то, что он потерял, и его состояние, похоже, немного улучшилось, хотя он все еще не может передвигаться самостоятельно, сообщила группа первичного реагирования Нью-Джерси.

Несколько других международных спасательных команд, в том числе хорватские, итальянские, польские, словенские и американские спелеологи, ждут официального приглашения от властей, говорится в заявлении Европейской спелеологической федерации.

По данным группы первичного реагирования Нью-Джерси, турецкие военные также участвуют в дистанционной спасательной операции.

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