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Американского исследователя достали из глубокой пещеры в Турции

американца спасли из пещеры Фото: pixabay
40-летнего Марка Дики спасли из пещеры. Он застрял на глубине более 1 км при исследовании пещеры Морка – удаленного комплекса узких туннелей в горах Таурус на юге Турции, сообщает Zakon.kz.

Марка Дики переносили на носилках по узким проходам, по которым капала вода. По пути Дикки останавливался в лагерях, где ему предоставлялся отдых и медицинская помощь.

Спасатели пробирались по темным подземным камерам при температуре 4-6 градусов. Федерация спелеологов Турции сообщила, что во вторник, в 00:37 по местному времени, он наконец-то вышел на поверхность.

"Это потрясающе – снова оказаться над землей. Я пробыл под землей гораздо дольше, чем ожидал".Марк Дики

Он поблагодарил турецкое правительство за спасение его жизни благодаря оперативному реагированию, а также международное спелеологическое сообщество, турецких кейверов и венгерскую организацию Cave Rescue.

Вертолет доставил его в региональную больницу.

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Пещера Морка – третья по глубине в Турции, ее нижняя точка находится на глубине почти 1,3 км. Дики и несколько других участников экспедиции составляли карту пещерной системы для Ассоциации Анатолийской спелеологической группы.

Мужчине стало плохо на глубине 1 120 м. Его начало рвать кровью, он также начал терять сознание. Первую помощь американцу оказал венгерский врач, спустившийся в пещеру 3 сентября. Затем врачи и спасатели оказывали ему помощь поочередно. Причина болезни Дики была неясна.

Самыми сложными для спасателей оказались вертикальные участки пещеры и преодоление грязи и воды при низкой температуре на горизонтальных участках. Кроме того, длительное пребывание в темной и сырой пещере было сопряжено с психологическими трудностями.

В спасении принимали участие около 190 специалистов из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Италии, Польши и Турции, в том числе врачи, парамедики и опытные кейверы. Команды, состоящие из врача и трех-четырех других спасателей, поочередно находились рядом с ним.

Спасательные работы начались в субботу после того, как врачи, вводившие внутривенно жидкости и кровь, определили, что Дикки может совершить трудный подъем.

Прежде чем начать эвакуацию, спасателям пришлось расширить некоторые узкие проходы пещеры, установить веревки для подъема Дикки на носилках по вертикальным шахтам и разбить по пути временные лагеря.

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