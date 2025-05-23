Новый военный эсминец КНДР рухнул на воду на глазах у Ким Чен Ына

В Северной Корее во время церемонии спуска на воду нового военного корабля произошло его крушение. Лидер страны Ким Чен Ын назвал произошедшее "преступным актом", не подлежащим прощению, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в среду, 21 мая 2025 года, на судостроительном заводе в восточном портовом городе Чхонджин во время церемонии спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5000 тонн. На церемонии присутствовал сам северокорейский лидер, пишет Yonhap.

Эсминец, который должен был стать одним из флагманов флота, получил серьезные повреждения и лег на бок, частично затонув. По заявлению Северной Кореи, "серьезный инцидент" был вызван "неопытным командованием и небрежностью в ходе операций": во время спуска первой соскользнула кормовая часть, в то время как платформенная тележка не начала движение синхронно.

Фото: Министерство объединения Южной Кореи

Некоторые участки днища корабля были "раздавлены", что нарушило баланс судна, и носовая часть не смогла покинуть слип (спусковую конструкцию).

Наблюдавший за всем этим Ким Чен Ын заявил:

"Это был серьезный инцидент и преступный акт, вызванный абсолютной небрежностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом – все это выходит за рамки допустимого и не может быть прощено".

Он отдал приказ восстановить корабль до проведения пленарного заседания Трудовой партии Кореи, намеченного на июнь.

"Немедленное восстановление эсминца – это не просто практический вопрос, а политическая задача, напрямую связанная с авторитетом государства", – подчеркнул Ким.

В Сети нет ни видео ни фото инцидента, кроме полученного спутниками.

Фото: X

Северная Корея начала расследование этого инцидента. Группа следователей доложила Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, что на откачку воды из затопленного отсека и восстановление баланса корабля потребуется два-три дня, а на восстановление поврежденного борта – около 10 дней.

Комиссия пришла к выводу, что "повреждения военного корабля не являются серьезными", но поручила установить точную причину аварии и привлечь к ответственности виновных.

22 мая стало известно, что директора Чхонджинской верфи Хон Гиль Хо вызвали в правоохранительные органы, начата процедура его задержания и расследования в отношении людей, "явно ответственных за инцидент".

А пока новый военный корабль лежит частично затопленным на боку и накрыт брезентами.

В апреле Северная Корея представила другой новый многоцелевой эсминец под названием "Чхве Хен". Сообщалось, что он оснащен сверхзвуковыми стратегическими крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами и другими ударными средствами.

А в марте Северная Корея впервые представила строящуюся атомную подводную лодку – систему вооружения, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США.