Ким Чен Ын спустил на воду атомную подводную лодку, Южная Корея сомневается в ее работе

Северная Корея заявила, что после многолетних разработок спустила на воду атомную ударную подводную лодку, однако военные Южной Кореи утверждают, что она не может нормально функционировать, сообщает Zakon.kz.

В среду Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска судна на воду, назвав его важнейшей вехой в усилиях по созданию военно-морского флота, способного противостоять США и Южной Корее, сообщает Sky News.



Подводная лодка предназначена для запуска ядерного оружия из-под воды, однако пока неясно, сколько ракет она может нести и чем стрелять. Теоретически это может усилить потенциал сдерживания Северной Кореи, поскольку она сможет нанести ответный удар даже после ядерной атаки на суше.

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В настоящее время Пхеньян планирует распространить этот потенциал на существующий флот подводных лодок, а в будущем построить новые атомные корабли.

"Достижение быстрого развития наших военно-морских сил является приоритетной задачей, которую нельзя откладывать, учитывая последние агрессивные действия и военные акции противника". Ким Чен Ын

Новая подводная лодка была названа Hero Kim Kun Ok в честь исторического северокорейского деятеля, и аналитики впервые заметили признаки ее строительства еще в 2016 году.

Два месяца назад США впервые с 1980-х годов пришвартовали в южнокорейских водах ракетную подводную лодку с ядерным зарядом.

Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет подводного старта, а также крылатых ракет, которые могут запускаться с подводных лодок.

Однако, по мнению аналитиков, стране, находящейся под жесткими санкциями, потребуется немало времени и ресурсов, чтобы создать флот, способный бесшумно перемещаться в морях и надежно осуществлять атаки.