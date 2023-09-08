Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ким Чен Ын спустил на воду атомную подводную лодку, Южная Корея сомневается в ее работе

подводная лодка КНДР Фото: pixabay
Северная Корея заявила, что после многолетних разработок спустила на воду атомную ударную подводную лодку, однако военные Южной Кореи утверждают, что она не может нормально функционировать, сообщает Zakon.kz.

В среду Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска судна на воду, назвав его важнейшей вехой в усилиях по созданию военно-морского флота, способного противостоять США и Южной Корее, сообщает Sky News.

Подводная лодка предназначена для запуска ядерного оружия из-под воды, однако пока неясно, сколько ракет она может нести и чем стрелять. Теоретически это может усилить потенциал сдерживания Северной Кореи, поскольку она сможет нанести ответный удар даже после ядерной атаки на суше.

Материал по теме

Подлодку с ядерным оружием торжественно спустили на воду в КНДР

В настоящее время Пхеньян планирует распространить этот потенциал на существующий флот подводных лодок, а в будущем построить новые атомные корабли.

"Достижение быстрого развития наших военно-морских сил является приоритетной задачей, которую нельзя откладывать, учитывая последние агрессивные действия и военные акции противника".Ким Чен Ын

Новая подводная лодка была названа Hero Kim Kun Ok в честь исторического северокорейского деятеля, и аналитики впервые заметили признаки ее строительства еще в 2016 году.

Два месяца назад США впервые с 1980-х годов пришвартовали в южнокорейских водах ракетную подводную лодку с ядерным зарядом.

Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет подводного старта, а также крылатых ракет, которые могут запускаться с подводных лодок.

Однако, по мнению аналитиков, стране, находящейся под жесткими санкциями, потребуется немало времени и ресурсов, чтобы создать флот, способный бесшумно перемещаться в морях и надежно осуществлять атаки.

Читайте также

На соревнованиях по лени в Черногории установили рекорд

Из-за роста цен немцы стали чаще отдавать своих питомцев

Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых

Данияр Кунафин
Ким Чен Ын Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Досаеву пожаловались на полупустые школьные автобусы в Алматы
Досаев отреагировал на сообщения о полупустых школьных автобусах в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления