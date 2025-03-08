Северная Корея впервые явила миру атомную подводную лодку

Северная Корея впервые представила строящуюся атомную подводную лодку – систему вооружения, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США, сообщает Zakon.kz.

8 марта государственные издания КНДР, такие как KCNA, опубликовали сведения об "атомной стратегической подводной лодке с управляемыми ракетами", сообщая о визитах лидера Ким Чен Ына на крупные верфи, где строятся военные корабли.

Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) не предоставило подробностей о подлодке, но сообщило, что Ким был проинформирован о ее строительстве.

Военно-морское судно, по-видимому, относится к классу 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет. Использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что оно будет нести именно ядерное оружие.

Получение Северной Кореей более широких возможностей по запуску ракет из-под воды является тревожным событием, поскольку ее соперникам сложно будет заранее обнаружить такие запуски.

Ранее сестра Ким Чен Ына угрожала США из-за размещения американского авианосца в Южной Корее.