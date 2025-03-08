#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Северная Корея впервые явила миру атомную подводную лодку

Президент Северной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 02:58 Фото: KCNA
Северная Корея впервые представила строящуюся атомную подводную лодку – систему вооружения, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США, сообщает Zakon.kz.

8 марта государственные издания КНДР, такие как KCNA, опубликовали сведения об "атомной стратегической подводной лодке с управляемыми ракетами", сообщая о визитах лидера Ким Чен Ына на крупные верфи, где строятся военные корабли.

Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) не предоставило подробностей о подлодке, но сообщило, что Ким был проинформирован о ее строительстве.

Военно-морское судно, по-видимому, относится к классу 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет. Использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что оно будет нести именно ядерное оружие.

Получение Северной Кореей более широких возможностей по запуску ракет из-под воды является тревожным событием, поскольку ее соперникам сложно будет заранее обнаружить такие запуски.

Ранее сестра Ким Чен Ына угрожала США из-за размещения американского авианосца в Южной Корее.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
Мир
00:36, 09 марта 2025
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: