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Наказание за "подрыв национального духа" собираются ввести в Китае

Наказание за "подрыв национального духа" хотят ввести в Китае Фото: pixabay
В Китае разработали поправки к закону об общественной безопасности, запрещающие комментарии, одежду и символы, которые "подрывают дух" и "вредят чувствам" китайской нации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, проект поправок представили на общественное обсуждение на прошлой неделе. На этой неделе несколько экспертов-правоведов и блогеров выразили беспокойство по поводу законопроекта и попросили скорректировать некоторые поправки. Сейчас на сайте ВСНП, китайского парламента, под законопроектом уже около 39 тысяч комментариев.

В частности, профессор юриспруденции государственного Китайского университета политических наук и права Чжао Хун заявил, что проект поправок страдает от "нехватки правовой ясности" и может привести к злоупотреблениям. Статью Хуна в государственном онлайн-издании удалили вскоре после публикации.

Критики законопроекта указывают, что поправки не проясняют смысл терминов "дух китайской нации" и "чувства китайского народа", а также то, каким образом планируют определять ущерб этому духу и чувствам. Правоведы опасаются, что слишком расплывчатая терминология приведет к тому, что людей начнут привлекать к ответственности исключительно по усмотрению властей. Блогеры и пользователи соцсетей добавляют, что принятие поправок наверняка приведет к ужесточению цензуры.

"Сегодня они могут запретить вам носить определенную одежду, завтра запретят вам говорить, послезавтра запретят вам думать", – гласит популярный комментарий по поводу законопроекта в китайской соцсети Weibo.

Закон об общественной безопасности, который сейчас собираются ужесточить, приняли в Китае в 2005 году. Он в основном касается мелких правонарушений.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин решил не ехать на саммит G20 в Индию из-за "ледяных отношений" с этой страной.

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