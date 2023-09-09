В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
Фото: pixabay
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, эпицентр находился в 80 км к северо-западу от города Мансанильо с населением около 130 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи Алматы.
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