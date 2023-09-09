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В Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от КВИ

у ребенка поменялся цвет глаз из-за лечения Фото: pixabay
Врачи в Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от COVID-19. У шестимесячного мальчика после лечения препаратом от вируса временно поменялся цвет глаз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Frontiersin.org, ребенок поступил в одну из клиник Бангкока с сильным кашлем и температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат, и врачи назначили мальчику специальный препарат.

Согласно опубликованной информации, спустя 18 часов после начала лечения мать младенца заметила, что карие глаза ее сына стали фиолетовыми. Напуганная женщина обратилась к медикам, и те пояснили, что лекарство, которое принимает младенец, выделяет флуоресцентное химическое вещество, и оно накопилось в роговой оболочке глаза.

Отмечается, что медики не стали менять схему лечения, так как не заметили какого-либо негативного влияния терапии на организм ребенка.

Через пять дней после окончания лечения, уточняет издание, все пришло в норму.

Ранее сообщалось, что ученые всего мира внимательно следят за распространением новой вариации коронавируса, Pirola Covid, который распространился на несколько стран за последнее время. Медики выявили несколько основных признаков этого заболевания.

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Елена Беляева
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