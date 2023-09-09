В Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от КВИ
Как пишет издание Frontiersin.org, ребенок поступил в одну из клиник Бангкока с сильным кашлем и температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат, и врачи назначили мальчику специальный препарат.
Согласно опубликованной информации, спустя 18 часов после начала лечения мать младенца заметила, что карие глаза ее сына стали фиолетовыми. Напуганная женщина обратилась к медикам, и те пояснили, что лекарство, которое принимает младенец, выделяет флуоресцентное химическое вещество, и оно накопилось в роговой оболочке глаза.
Отмечается, что медики не стали менять схему лечения, так как не заметили какого-либо негативного влияния терапии на организм ребенка.
Через пять дней после окончания лечения, уточняет издание, все пришло в норму.
Ранее сообщалось, что ученые всего мира внимательно следят за распространением новой вариации коронавируса, Pirola Covid, который распространился на несколько стран за последнее время. Медики выявили несколько основных признаков этого заболевания.