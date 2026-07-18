#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.83
536.83
5.97
Советы

Неожиданный побочный эффект препаратов для похудения раскрыла врач

неожиданный побочный эффект препаратов для похудения выявили эксперты, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 00:40 Фото: magnific.com
Эндокринолог Ирина Ленькина заявила, что популярные препараты для лечения диабета второго типа и контроля веса могут снижать тягу к алкоголю, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ru" она отметила, что пациенты, принимающие такие лекарства, все чаще сообщают, что спиртные напитки перестают приносить им прежнее удовольствие, а желание выпить становится слабее.

Врач рассказала, что за последние два года в медицинской практике накопились наблюдения, связывающие прием агонистов рецепторов ГПП-1 с изменением реакции организма на алкоголь. Эти препараты в первую очередь применяются при сахарном диабете второго типа и ожирении, однако специалисты начали изучать их возможное влияние на систему вознаграждения мозга.

По словам Ленькиной, механизм может быть связан с воздействием препаратов на дофаминовые пути, которые участвуют в формировании чувства удовольствия. При изменении активности центров подкрепления мозга алкоголь может восприниматься как менее привлекательный источник положительных эмоций, а тяга к нему может ослабевать.

Эндокринолог отметила, что подобный эффект наблюдался преимущественно у людей с диагностированным алкогольным расстройством, а не у здоровых участников исследований. В своей практике она также сталкивалась с пациентами, которые на фоне терапии препаратами на основе агонистов ГПП-1 сообщали о снижении желания употреблять алкоголь и уменьшении импульсивной тяги к различным продуктам и привычкам.

При этом специалисты предупреждают, что использовать такие лекарства самостоятельно для борьбы с алкогольной зависимостью пока не рекомендуется. По словам врача, еще предстоит изучить долгосрочные последствия терапии, возможные побочные эффекты и то, сохраняется ли влияние на тягу к алкоголю после отмены препаратов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее был назван самый полезный мед, который помогает при простуде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
исследование Оземпика
19:13, 06 августа 2025
В США выявили побочные эффекты "Оземпика"
Оземпик повышает риск развития алопеции
00:26, 01 октября 2025
У популярного препарата выявили новый побочный эффект
советы
23:37, 02 мая 2024
Какие продукты имитируют эффект препаратов для похудения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot; объявил о переходе бразильского полузащитника Марсиньо Веласко
00:51, 19 июля 2026
"Окжетпес" объявил о переходе бразильского полузащитника Марсиньо Веласко
Опубликовано видео победы &quot;Кайрата&quot; над &quot;Атырау&quot; в матче КПЛ
00:25, 19 июля 2026
Опубликовано видео победы "Кайрата" над "Атырау" в матче КПЛ
"Зенит" с Алипом в запасе вырвал победу у "Спартака" в матче за Суперкубок России
00:01, 19 июля 2026
"Зенит" с Алипом в запасе вырвал победу у "Спартака" в матче за Суперкубок России
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Эшториле
23:35, 18 июля 2026
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Эшториле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: