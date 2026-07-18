Неожиданный побочный эффект препаратов для похудения раскрыла врач

Эндокринолог Ирина Ленькина заявила, что популярные препараты для лечения диабета второго типа и контроля веса могут снижать тягу к алкоголю, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ru" она отметила, что пациенты, принимающие такие лекарства, все чаще сообщают, что спиртные напитки перестают приносить им прежнее удовольствие, а желание выпить становится слабее.

Врач рассказала, что за последние два года в медицинской практике накопились наблюдения, связывающие прием агонистов рецепторов ГПП-1 с изменением реакции организма на алкоголь. Эти препараты в первую очередь применяются при сахарном диабете второго типа и ожирении, однако специалисты начали изучать их возможное влияние на систему вознаграждения мозга.

По словам Ленькиной, механизм может быть связан с воздействием препаратов на дофаминовые пути, которые участвуют в формировании чувства удовольствия. При изменении активности центров подкрепления мозга алкоголь может восприниматься как менее привлекательный источник положительных эмоций, а тяга к нему может ослабевать.

Эндокринолог отметила, что подобный эффект наблюдался преимущественно у людей с диагностированным алкогольным расстройством, а не у здоровых участников исследований. В своей практике она также сталкивалась с пациентами, которые на фоне терапии препаратами на основе агонистов ГПП-1 сообщали о снижении желания употреблять алкоголь и уменьшении импульсивной тяги к различным продуктам и привычкам.

При этом специалисты предупреждают, что использовать такие лекарства самостоятельно для борьбы с алкогольной зависимостью пока не рекомендуется. По словам врача, еще предстоит изучить долгосрочные последствия терапии, возможные побочные эффекты и то, сохраняется ли влияние на тягу к алкоголю после отмены препаратов.

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