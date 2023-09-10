Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Марокко

здание Фото: X(Twitter)/@VoskopoulosPhd
Король Марокко Мухаммед VI дал указание объявить трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, решение об этом было объявлено на встрече под председательством монарха, посвященной последствиям землетрясения, на которой присутствовали некоторые члены правительства, руководители силовых ведомств.

Кроме того, стало известно, что число жертв превысило 1000 человек. Известно, что спасатели все еще ищут выживших.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ заявляли о 296 погибших. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.

Читайте также

В Гааге в ходе протестов задержали более 2400 экоактивистов

Социальная сеть Илона Маска подала в суд на Калифорнию

На юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся

Елена Беляева
Марокко
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
супруга Кайрата Нуртаса сделала операцию
Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления