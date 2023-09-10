Трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Марокко

Король Марокко Мухаммед VI дал указание объявить трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, решение об этом было объявлено на встрече под председательством монарха, посвященной последствиям землетрясения, на которой присутствовали некоторые члены правительства, руководители силовых ведомств.

Кроме того, стало известно, что число жертв превысило 1000 человек. Известно, что спасатели все еще ищут выживших.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ заявляли о 296 погибших. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.

