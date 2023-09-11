В Венгрии во время авиашоу упал и взорвался самолет

В районе города Секешфехервар в Венгрии во время авиашоу разбился спортивный самолет, погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.

Также известно, что 4 человека получили различные травмы.

"По данным Департамента полиции, в результате аварии погибли 67-летняя женщина и 37-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Как уточняется, самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди – 2 взрослых и 2 детей – получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта.





A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh — Csaba B. Stenge Ph.D. (@CsabaBStenge) September 10, 2023

После трагического инцидента авиашоу было прекращено. Причины аварии пока не известны, начато расследование.

Ранее, в середине августа, сообщалось, что в США во время авиашоу разбился истребитель.