В Венгрии во время авиашоу упал и взорвался самолет

Согласно информации агентства MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.

Также известно, что 4 человека получили различные травмы.

Как уточняется, самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди – 2 взрослых и 2 детей – получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh