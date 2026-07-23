При крушении вертолета в Турции погиб пилот

22 июля в турецкой столице Анкаре потерпел крушение учебный вертолет Robinson R44, где погиб инструктор-пилот и отставной полковник Ясаозден Баккал. Второй человек госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Вертолет выполнял учебный полет и упал на пустырь рядом с дорогой, пишет Daily News. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые извлекли из кабины двух пострадавших и доставили их в больницу.

Спустя несколько часов министр юстиции Турции Акын Гурлек рассказал на своей странице в Х, что инструктор-пилот, скончался от полученных травм. Второй член экипажа остается в больнице, его лечение продолжается.

"По факту крушения прокуратура Западной Анкары начала расследование. По поручению заместителя главного прокурора к делу привлечены два прокурора. Судебное расследование продолжается всесторонне и с особой тщательностью", – написал министр.

Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 22, 2026

По свидетельствам очевидцев, вертолет совершил жесткую посадку во время учебного полета. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что воздушное судно после удара о землю в основном сохранило целостность.

В США пилот легкомоторного самолета выжил после того, как его судно рухнуло прямо на крышу элитного дома в Техасе. В момент авиакатастрофы хозяин особняка спал в своей спальне.