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Мир

При крушении вертолета в Турции погиб пилот

В Анкаре разбился учебный вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 05:00 Фото: hispanatolia
22 июля в турецкой столице Анкаре потерпел крушение учебный вертолет Robinson R44, где погиб инструктор-пилот и отставной полковник Ясаозден Баккал. Второй человек госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Вертолет выполнял учебный полет и упал на пустырь рядом с дорогой, пишет Daily News. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые извлекли из кабины двух пострадавших и доставили их в больницу.

Спустя несколько часов министр юстиции Турции Акын Гурлек рассказал на своей странице в Х, что инструктор-пилот, скончался от полученных травм. Второй член экипажа остается в больнице, его лечение продолжается.

"По факту крушения прокуратура Западной Анкары начала расследование. По поручению заместителя главного прокурора к делу привлечены два прокурора. Судебное расследование продолжается всесторонне и с особой тщательностью", – написал министр.

По свидетельствам очевидцев, вертолет совершил жесткую посадку во время учебного полета. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что воздушное судно после удара о землю в основном сохранило целостность.

В США пилот легкомоторного самолета выжил после того, как его судно рухнуло прямо на крышу элитного дома в Техасе. В момент авиакатастрофы хозяин особняка спал в своей спальне.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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