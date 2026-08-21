Появилась кукла в образе Мэрилин Монро

Американский производитель игрушек Mattel представил Барби в образе киноактрисы и певицы Мэрилин Монро, сообщает Zakon.kz.

Игрушку выпустили к 100-летию со дня рождения легендарной актрисы, говорится на сайте компании.

Барби повторяет образ Монро из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" 1953 года.

Недавно на фанатском мероприятии студия Disney объявила о запуске в производство третьей части популярного анимационного фильма "Зверополис".