Археологи нашли в глубокой пещере сооружение, построенное 176 500 лет назад: что их поразило

На глубине сотен метров под землей, в таинственной пещере, исследователи обнаружили древнее сооружение, которое подняло удивительный вопрос: а что, если неандертальцы были гораздо более развитыми, чем мы думали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, на глубине почти 336 метров в кромешной темноте пещеры Брюникель на юго-западе Франции археологи обнаружили два кольца, построенных из обломков сталагмитов. Возраст этих сооружений составляет приблизительно 176 500 лет.

Это означает, что они значительно предшествуют появлению Homo sapiens в Европе. Таким образом, остается только один вероятный строитель: неандертальцы.

Это открытие заставило переосмыслить возможности неандертальцев. Десятилетиями их изображали как недалеких родственников современных людей, неспособных к планированию, сотрудничеству и символическому мышлению, которые, как считалось, отличали наш вид. Пещера Брюникель значительно усложняет эту картину.

Что делает это место таким захватывающим, так это не только его древность, но и то, насколько тщательно и целенаправленно оно было построено. Чтобы добраться до этой потайной камеры, нужно было преодолеть сотни метров в полной темноте при искусственном освещении.

Тот, кто построил эти кольца, явно намеревался оказаться там и явно хотел построить что-то конкретное.

Фото: Jacques Jaubert

Две кольцевые структуры расположены в самом большом зале пещеры и построены почти полностью из сталагмитов, вырванных со дна пещеры. Большее кольцо имеет размеры 6,7 на 4,5 метра, а меньшее – 2,2 на 2,1 метра.

В общей сложности строители использовали около 400 фрагментов сталагмитов, общая длина которых составляет 112,4 метра, и примерно 2,2 тонны кальцита.

На многих фрагментах также видны следы обгорания, а кальцит местами окрашен в черный и красный цвета, что указывает на преднамеренное воздействие огня. Однако точная причина их обжига до сих пор остается открытым вопросом.

Назначение колец до сих пор остается невыясненным. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что эти сооружения служили убежищем, построенным в период ледниковых периодов в регионе. Другие предполагают, что они выполняли ритуальную функцию, напоминая ранний храм, или же были просто бытовым пространством с практическим, повседневным назначением.

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