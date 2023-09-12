Проклятый портрет маленькой девочки продали за 970 тыс. тенге в Великобритании

Последняя владелица картины, Зои Эллиотт-Браун, рассказала, что отнесла картину в благотворительный магазин после того, как ее преследовала неизвестная "черная фигура", сообщает Zakon.kz.

"Проклятый" портрет маленькой девочки дважды возвращали в благотворительный магазин из-за "призраков". Его продали на интернет-аукционе более чем за 1 680 фунтов стерлингов (более 970 тыс. тенге), сообщает Sky News.



Картина получила широкую огласку после того, как была запечатлена в благотворительном магазине Восточного Сассекса с предупреждением на ней: "Она вернулась! Дважды продана и дважды возвращена! Вы достаточно смелый?".

Зои Эллиотт-Браун была последним человеком, купившим портрет в Hastings Advice and Representation Centre (HARC) в августе.

Она рассказала, что после покупки ее преследовала неопознанная "черная фигура", и она отнесла картину обратно в магазин.

Через несколько дней Эллиотт-Браун вернулась в HARC, чтобы проверить, не продали ли картину в третий раз. Картина все еще была выставлена на продажу. Женщина решила забрать ее домой и выставить на онлайн-аукцион.

Стартовая цена составила 450 фунтов стерлингов. Но теперь она выросла более чем в три раза и составила 1 680,01 фунтов стерлингов, причем HARC получит 50% от прибыли, полученной от продажи.