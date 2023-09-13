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Расследование по возможному импичменту Байдена начато в США

президент США Фото: wikimedia.org
Спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти заявил о том, что Комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox News, расследование инициировано после того, как стало известно о его лжи американцам, которая касалась бизнеса членов его семьи.

"Сегодня я поручаю комитетам нашей Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену. Этот логический следующий шаг даст нашим комитетам полную власть собрать все факты и ответы для американской общественности", – отметил Маккарти.

Отмечается, что несколько комитетов под руководством Республиканской партии, которые расследовали деятельность президента, обвинили его в злоупотреблении властью и коррупции. Также банковские записи показывают, что почти 20 млн долларов в виде платежей были направлены членам семьи Байдена и их партнерам через различные компании. По словам Маккарти, только в министерстве финансов зарегистрировано более 150 транзакций с участием семьи Байденов. Других деловых партнеров Байденов американские банки отметили как подозрительную деятельность. В числе прочего доверенный информатор ФБР заявил о взятке семье Байдена.

"Благодаря нашему расследованию мы обнаружили, что президент Байден действительно лгал американскому народу о том, что он сам знает о зарубежных деловых операциях своей семьи", – сказал Маккарти.

Расследование возглавят председатели Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Камер и Джим Джордан.

Ранее в Белом доме сообщили, что готовы ответить на возможную инициативу республиканцев об импичменте Джо Байдена.

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