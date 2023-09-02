В администрации Байдена готовы к возможному импичменту американского лидера

В Белом доме сообщили, что готовы ответить на возможную инициативу республиканцев об импичменте Джо Байдена, сообщает Zakon.kz

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, сформирована целая команда юристов, помощников и специалистов по коммуникациям, для "агрессивного ответа" на возможную процедуру импичмента в отношении президента, которая может быть инициирована представителями Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что резолюцию об импичменте Джо Байдену вынесли в конгрессе США.

Конгрессмен-республиканец Грег Стюби вынес резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену "за злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство и мошенничество".

Как утверждает американский политик от республиканской партии Стюби, президент США Байден был вовлечен в бизнес своей семьи и принимал деньги от иностранцев. Кроме того, по мнению Грега Стюби, Байден злоупотреблял полномочиями, брал взятки, вымогал деньги и занимался мошенничеством. Об этом пишет News.ru со ссылкой на сайт политика. Преступления, в которых уличает действующего президента конгрессмен, являются тяжкими. Это должно привести к импичменту, сообщает политик.

Кроме того, Стюби указывает на "препятствие правосудию" в расследовании против сына президента Хантера Байдена. Кроме того, законодатель добавил, что под мошенничеством, указанным в качестве причины импичмента, он понимает обман инвесторов.