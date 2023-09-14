Джо Байден объяснил угрозу импичмента

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента против него, чтобы остановить работу правительства, сообщает Zakon.kz.

Слова президента США приводит журналистский пул Белого дома. Об этом он заявил на мероприятии по сбору средств на свою кампанию.



"Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства", – цитируют Байдена РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что готовы ответить на возможную инициативу республиканцев об импичменте Джо Байдена. Затем спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти заявил о том, что Комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента.

Отмечалось, что расследование инициировано после того, как стало известно о его лжи американцам, которая касалась бизнеса членов его семьи.