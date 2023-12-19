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Черное платье принцессы Дианы продали за 526 млн тенге

платье принцессы Дианы продали на аукционе Фото: wikimedia
Платье Jacques Azagury оценивали примерно в 100 000 долларов, но на аукционе в Голливуде его продали в 11 раз дороже, сообщает Zakon.kz.

Платье Jacques Azagury, которое принцесса Диана надевала в 1985 году, побило новый рекорд. Его продали за цену, в 11 раз превышающую оценочную, сообщает Sky News.

Черное бархатное вечернее платье оценили примерно в 100 тыс. долларов, когда оно ушло с молотка на аукционе Julien's Auctions в Голливуде.

Однако за него выручили ошеломляющую сумму в 1 148 080 долларов, что делает его самым дорогим платьем покойной принцессы, проданным с аукциона.

Самым дорогим предметом одежды Дианы остается ее культовый джемпер с черной овцой, который продали за 1,14 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в сентябре.

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Впервые Диана надела это платье в Италии в 1985 году во время королевского турне со своим тогдашним мужем Чарльзом, а в 1986 году – на выступление Ванкуверского симфонического оркестра.

Коллекционный экземпляр был изготовлен из ткани, выбранной всемирно известным торговцем текстилем Якобом Шлефером, и украшен металлическими звездами, тщательно вышитыми дизайнерами из Jacques Azagury. Юбка балерины была задумана как знак ее покровительства Английскому национальному балету и любви к танцам.

Также на аукционе была представлена розовая блузка из крепа, которую Диана надела на помолвку в 1981 году.

Ее продали за 381 тыс. долларов (174 млн тенге), что почти в четыре раза превышает ее первоначальную оценку в 80 тыс. долларов.

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