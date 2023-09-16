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В Индии вместо разрушенной древней мечети откроют индуистский храм

Бабри Масджид Фото: wikipedia
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что в январе на месте мечети, построенной в 16 веке, от-кроется новый индуистский храм, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, премьер Моди обещал построить храм на этом месте в своей предвыборной компании десятилетней давности.

Рам Джанмабхуми Мандир, так будет называться новый храм, по данным иностранных СМИ, будет представлять из себя богато украшенное сооружение.

Строить его планируют на месте мечети Бабри Масджид. Она была построена в 1527 году по приказу первого могольского императора Бабура. Заброшенная и долгое время не используемая для поклонения мусульманами мечеть Бабри была разрушена 150-тысячной толпой индусских националистов 6 декабря 1992 года вопреки охранному предписанию Верховного суда Индии.

Считается, что именно на этом месте ранее располагался дворец, в котором родился Рама, главный герой "Рамаяны", которого индусы считают реально существовавшей исторической личностью. По мнению индусов, мусульмане осквернили святое место, разрушив ранее существовавший на этом месте индуистский храм и соорудив мечеть.

Мухит Турсынали
Индия
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