Тысячи паломников и протесты мусульман: крупнейший индуистский храм открыли на месте мечети

Торжества по случаю открытия одного из крупнейших индуистских храмов начались в городе Айодхья на севере Индии. В них планирует принять участие премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает Zakon.kz.

По сообщению CNN, премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в церемонии освящения храма Рам Джанмабхуми Мандир в священном для индуистов городе Айодхья 22 января. В городе собрались десятки тысяч паломников.

CNN отмечает, что открытие храма – важная часть предвыборной кампании Нарендры Моди, который рассчитывает, что его переизберут на третий срок. Политические оппоненты Моди из партии "Индийский национальный конгресс" объявили, что будут бойкотировать церемонию. Они считают, что премьер-министр использует религию в собственных целях. Освящение храма в честь бога Рамы на месте мечети Бабри Масджид, разрушенной индуистами в 1992 году, также вызвало существенное недовольство и протесты среди индийских мусульман.

На церемонию освящения храма в Айодхье прибыли несколько десятков тысяч паломников со всей Индии. Некоторые из них проделали ради этого путь в 700 километров. Более семи тысяч человек, включая многих индийских политиков и знаменитостей, получили личные приглашения на церемонию. Паломники поют мантры в честь бога Рамы, чью богато украшенную статую установят в храме. Перед участием в празднестве премьер-министр Нарендра Моди в течение 11 дней постился и проходил ритуальное очищение.



Исповедующие ислам горожане предпочитают не выходить на улицы во время индуистского праздника, опасаясь столкновений на религиозной почве.



Мечеть Бабри Масджид была построена в XVI веке и считалась одной из важнейших на севере Индии. Но из-за нее между местными мусульманами и индуистами веками разворачивался конфликт: индуисты утверждали, что мечеть построили на священном для них месте рождения бога Рамы. В конце концов мечеть снесли в 1992 году после массовых выступлений радикальных индийских националистов. Планы по строительству индуистского святилища на месте мечети вызвали ответные протесты мусульман, но в 2019 году Верховный суд Индии одобрил возведение храма Рам Джанмабхуми Мандир. Строительство храма обошлось примерно в 30 млрд рупий (361 млн долларов).



Ранее сообщалось, что открытие индуистского храма на месте разрушенной мечети было частью предвыборных обещаний Нарендры Моди еще в 2014 году.

