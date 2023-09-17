Жертв наводнения в Ливии вынужденно хоронят в братских могилах

Власти Ливии, где наводнения унесли жизни более 11 тысяч человек, вынуждены хоронить погибших в братских могилах, сообщает Zakon.kz.

Руководство страны признает, что нарушает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая отмечает, что братское захоронение оказывает серьезное и долгосрочное пагубное влияние на психику родных погибших. К тому же, подобные могилы могут стать угрозой загрязнения близлежащих водоемов, передает EuroNews.

Тем временем, спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Таковыми числятся порядка десяти тысяч человек. Не исключается, что многих унесло потоками воды в море. В разборе завалов принимают участие спасатели других стран.

По последним данным, опубликованным два дня назад, ливийский Красный Полумесяц заявил о том, что число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч. Неделей ранее, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии. Причиной широкомасштабного наводнения в этой североафриканской стране стал средиземноморский шторм "Дэниэл".