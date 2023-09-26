В Ливии 16 чиновников задержаны по делу о сокрушительном наводнении

Прокуратура Ливии начала расследование дела о крупном наводнении, которое унесло жизни тысяч человек. Задержаны 16 госуслужащих, в том числе мэр прибрежного Дерна, где случилась катастрофа, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре заявили, что дело заведено по факту крушения двух плотин, которые обрушились в результате сильнейших ливней. Это привело к наводнению, которое унесло жизни тысяч людей. Об этом пишет CNN со ссылкой на ведомство.

"Следственный орган возбуждает уголовное дело в отношении шестнадцати должностных лиц, ответственных за управление плотинными сооружениями страны", – говорится в сообщении генпрокурора.

Помимо мэра города Дерна, задержаны несколько нынешних и бывших руководителей водного хозяйства.

Ранее в Дерне вспыхнули недовольства, местные жители массово вышли на улицы и потребовали расследования дела и смещения с должностей чиновников. Люди заявляли о вине чиновников в смерти тысячи людей.

Наводнение на город обрушилось в результате проливных дождей. Город буквально затопило водой, что привело к разрушениям и гибели людей. По последним данным ООН, которые ссылаются на подсчеты ВОЗ, в наводнении погибли порядка четырех тысяч человек. Еще девять тысяч до сих пор остаются пропавшими без вести.