Наводнение в Ливии: пустыня Аль-Мухайли стала морем

В Ливии в результате мощного наводнения, вызванного ураганом "Даниэль" пустыня Аль-Мухайли уже несколько дней полностью покрыта водой, сообщает Zakon.kz

СМИ сообщают, что затоплены древние водные бассейны, в которых были реки и озера шесть тысяч лет назад.

Власти Ливии вынуждены хоронить погибших в братских могилах.





Ранее сообщали, что в результате наводнения погибли более 11 тысяч человек, еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы.

Десятки тысяч человек остались без крова.



Эпидемиологи предупреждают, что следующим испытанием для Ливии с большой долей вероятности станут эпидемии из-за масштабного разлива загрязненной воды.

По оценкам инженеров из других стран, обрушение дамб, ставшее главной причиной трагедии, произошло из-за нарушений при их строительстве.

Также, по их мнению, гибель целых городских районов произошла из-за нарушений норм городского планирования, необходимых для прибрежных населенных пунктов.