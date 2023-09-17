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Наводнение в Ливии: пустыня Аль-Мухайли стала морем

Наводнение в Ливии: пустыня Аль-Мухайли стала морем Фото: скриншот с видео
В Ливии в результате мощного наводнения, вызванного ураганом "Даниэль" пустыня Аль-Мухайли уже несколько дней полностью покрыта водой, сообщает Zakon.kz

СМИ сообщают, что затоплены древние водные бассейны, в которых были реки и озера шесть тысяч лет назад.

Власти Ливии вынуждены хоронить погибших в братских могилах.


Ранее сообщали, что в результате наводнения  погибли более 11 тысяч человек, еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы.

Десятки тысяч человек остались без крова.

Эпидемиологи предупреждают, что следующим испытанием для Ливии с большой долей вероятности станут эпидемии из-за масштабного разлива загрязненной воды.

По оценкам инженеров из других стран, обрушение дамб, ставшее главной причиной трагедии, произошло из-за нарушений при их строительстве.

Также, по их мнению, гибель целых городских районов произошла из-за нарушений норм городского планирования, необходимых для прибрежных населенных пунктов.

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Елена Вебер
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