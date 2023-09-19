Демографический кризис: Япония бьет рекорды по пенсионерам

Темпы старения населения в Японии набирают обороты. Согласно новым данным, опубликованным по случаю национального дня уважения к пожилым людям, примерно каждый десятый японец достиг возраста 80 лет и старше, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел Японии, из 124 млн жителей Японии по состоянию на середину сентября в эту возрастную категорию входило 12,59 млн человек, что на 270 тыс. больше, чем в 2022 году, сообщает SCMP.



Если включить в эту категорию японцев в возрасте 75 лет и старше, то их число впервые превысило отметку в 20 млн человек, увеличившись за последний год на 720 тыс. человек.

По состоянию на 15 сентября около 36,23 млн японцев были старше 65 лет, что составляет рекордные 29,1% населения страны, достигшего пенсионного возраста. Из них 20,51 млн человек – женщины.



Эта статистика – еще один повод для беспокойства в стране, где в прошлом году численность населения сократилась примерно на 800 тыс. человек: умерло 1,56 млн человек, а родилось всего 771 тыс. человек, что стало 15-м годом подряд естественной убыли населения Японии.

Одновременно со старением населения растут и государственные расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение, которые в настоящее время составляют около трети всех государственных расходов. Министерство здравоохранения и социального обеспечения недавно запросило бюджет на следующий финансовый год в размере 228,3 млрд долларов, что на 4 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

Профессор кафедры инфекционного контроля Университета здравоохранения Хоккайдо Йоко Цукамото заявила, что люди живут дольше благодаря правильному питанию, здоровому образу жизни, постоянно совершенствующимся лекарствам и высокому уровню здравоохранения в стране.

"Уже нет ничего необычного в том, что люди в возрасте 80 и даже 90 лет приходят в больницы для проведения операции, а затем им разрешают вернуться домой сразу же после нее. Правительства уже много лет пытаются найти способы стимулирования молодых пар к рождению детей или увеличению числа семей, но, похоже, ничего не получается". Йоко Цукамото

Проблема, по словам Цукамото, лежит в нижней части возрастного спектра Японии. Правительства разных стран уже много лет пытаются найти способы поощрения молодых пар к рождению детей или увеличению числа семей.

"Суть в том, что практически во всех развитых странах иметь детей очень дорого, так что эта проблема характерна не только для Японии. Но она серьезная". Йоко Цукамото

В феврале премьер-министр Фумио Кисида предупредил, что страна находится "на грани" демографического кризиса, и объявил о выделении 20 трлн иен на поддержку молодых пар, желающих иметь детей. Эта цифра, составляющая 4% ВВП, почти вдвое превышает сумму, потраченную на попытки обратить вспять падение рождаемости в 2021 году.



Однако преодолеть кризис будет очень непросто.

По прогнозам ООН, к 2050 году все 38 нынешних стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития будут представлять собой общества со сверхстарым населением.

В Японии уже сейчас проживает наибольший в мире процент людей старше 80 лет. Согласно исследованиям ООН, к 2050 году этот показатель увеличится и составит 15,1% населения, опередив Германию (14,4%) и Южную Корею (13,9%).

К 2100 году 18,5% всех японцев будут иметь возраст 80 лет и старше, немного опережая Южную Корею с 18,7%.

Несмотря на то, что стареющее население оказывает давление на Японию, Цукамото уверена, что страна еще не готова к мерам, которые могли бы предложить самое быстрое решение: иммиграцию.

По ее словам, США основана на иммигрантах, однако Япония "построена по-другому". Профессор отметила: чтобы компенсировать сокращение рабочей силы, Японии необходимо сосредоточиться на автоматизации, искусственном интеллекте и развитии робототехники.