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Скандал из-за казахстанских пансионатов разразился в Кыргызстане

Жогорку Кенеш Фото: kenesh.kg
Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов раскритиковал руководство Налоговой службы за недостоверную информацию о налогах, выплачиваемых казахстанскими пансионатами, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, заместитель председателя Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов письменно предоставил ему информацию о том, что пансионаты "Университет" и "Олимп" не платят налоги.

Он отметил, что Кыргызстан дал Казахстану землю в аренду на 49 лет, однако "если пункты не исполняются, надо расторгать контракт".

Зампредседателя Налоговой службы Нурлан Умтулов ответил, что пансионат "Олимп" не работает с 2016-го. Он не платил налоги до 2021 года, поскольку проходила процедура банкротства.

"Но с 2022-го казахская сторона выплатила долги по Соцфонду, за аренду земли и налоги. Пансионат "Самал" не работал и только платил налоги на землю и имущество. "Университет" и "Казахстан" работают сейчас и налоги платят. Было время, когда меньше платили, это происходило во время пандемии. Сейчас так же, как и раньше, платят".Нурлан Умтулов

Депутат возмутился тем, что ранее ему не предоставили верную информацию. Улугбек Ормонов потребовал от представителя президента в парламенте наказать замглавы Налоговой службы.

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