Байден: Иран не должен получить ядерное оружие
Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, президент США Джо Байден заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие.
"Мы по-прежнему твердо придерживаемся своей приверженности тому, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — подчеркнул Байден.
Президент США в своем заявлении высказался также о том, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против "ничем не прикрытой" агрессии России.
Материал по теме
"Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?"
Учитывая, что в зале сидел президент Украины Владимир Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте.
Ранее Джо Байден объяснил угрозу импичмента. Он заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента против него, чтобы остановить работу правительства.