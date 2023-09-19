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Байден: Иран не должен получить ядерное оружие

Байден: Иран не должен получить ядерное оружие Фото: скриншот видео
Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над устранением дестабилизирующей деятельности Ирана, угрожающей региональной и глобальной безопасности. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, президент США Джо Байден заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся своей приверженности тому, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — подчеркнул Байден.

Президент США в своем заявлении высказался также о том, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против "ничем не прикрытой" агрессии России.

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"Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?"

Учитывая, что в зале сидел президент Украины Владимир Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте.

Ранее Джо Байден объяснил угрозу импичмента. Он заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента против него, чтобы остановить работу правительства. 

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