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Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер

Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер Фото: скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и тем самым якобы помогают России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает украинское агентство Унiан, Владимир Зеленский напомнил, что Россия заблокировала украинские Черноморские и Азовские морские порты. 

"Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. Россия пытается использовать нехватку продовольствия на мировом рынке в качестве оружия в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие", – подчеркнул Зеленский.

При этом, президент добавил, что Украина начала временный экспортный коридор в Черном море. 


"Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера".Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что в прошлом году представил Украинскую формулу мира. 

"Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", – отметил глава государства.

Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над устранением дестабилизирующей деятельности Ирана, угрожающей региональной и глобальной безопасности. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН. 

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