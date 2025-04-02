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Мир

Трамп обвинил Зеленского в "попытке отказаться" от сделки по минералам

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 08:30 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в "попытке отказаться" от сделки по минералам, которая должна состояться на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в таком случае Трамп предрекает Зеленскому "большие проблемы".

"Я вижу, что он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы", – сказал Трамп журналистам.

Политик напомнил, что они заключили сделку по редкоземельным металлам, но теперь украинская сторона пытается избавиться от других договоренностей.

"Он хочет быть членом НАТО. Ну, он никогда не собирался быть членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы", – сказал Трамп.

Вечером 1 апреля в Киеве Зеленский заявил журналистам, что "членство в НАТО не является частью этой сделки и никогда не было", добавив, что Украина "готова к безусловному прекращению огня".

На прошлой неделе Зеленский также заявил, что условия обсуждаемой сделки "постоянно меняются", но в целом Украина позитивно настроена в отношении будущего соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "раздражен" подходом Владимира Путина к прекращению огня в Украине, и пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из Москвы, если российский лидер не согласится на перемирие в течение месяца.

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Аксинья Титова
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