Самая массовая атака беспилотников: уничтожены 19 дронов на территории Крыма

Жители сразу нескольких городов Крыма сообщают о взрывах и звуке пролетающих БПЛА, сообщает Zakon.kz

Как пишет Telegram-канал SHOT взрывы слышны над Севастополем, Евпаторией, Сакским районом и Новофëдоровкой.

По данным Telegram-канала Baza лишь за последние 20 минут сбиты как минимум 7 дронов.

По информации Telegram-канала "Срочно, сейчас" российские подразделения ПВО на западе и в центре Крыма, а также в Севастополе сбили все беспилотники. Попаданий не зафиксировано.

В Минобороны РФ подтвердили массовую атаку дронов.

"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали ранее в начале сентября украинские дроны атаковали несколько областей и Крымский мост. Были задержки в аэропортах, а на мосту перекрывали движение.

