27 беспилотников сбиты над территорией России за ночь

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью были уничтожены в воздухе 27 украинских БПЛА, передает Zakon.kz.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных со стороны Украины беспилотников.

"Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что атаки беспилотников уже стали регулярными. В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.