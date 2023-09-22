Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Фото: wikimedia
Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, сообщает Zakon.kz.
Доступ на площадь полностью заблокирован, автомобильного движения по ней нет. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей, сообщает РИА Новости.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.
На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана.
Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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