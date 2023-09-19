Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства

Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно Нагорного Карабаха, сообщает Zakon.kz.

Силы безопасности пытаются сдержать разъяренную толпу, которая скандирует возле здания правительства: "Никол предатель".





Таким образом они отреагировали на его слова о том, что страна не будет вступать в боевые действия против Азербайджана.

По информации Sputnik Армения, в медицинских центрах Нагорного Карабаха находятся 80 раненых, еще пять человек погибли. Отмечается, что среди раненых – дети, пожилые люди и женщины.

Издание сообщает, что депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана", – отмечается в заявлении.

Как сообщает омбудсмен Карабаха Гегам Степанян, село Ехцаох Шушинского района со 150 жителями оказалось под прямым прицелом азербайджанской стороны.

Тем временем азербайджанское СМИ Media.az сообщает, что, по данным Минобороны, целью антитеррористических мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Кроме того, в МИД Азербайджана осудили заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции по поводу мер, принятых Азербайджаном.

"В связи с этим сегодняшнее заявление Франции, которая и в нынешней постконфликтной ситуации не отказывается от своей прежней политики, по поводу мер, принятых в ответ на провокации незаконно размещенных в Карабахском регионе формирований вооруженных сил Армении, мы расцениваем как поддержку пережитков оккупации. (…) Исламофобская и антиазербайджанская политика Франции, ее недопустимое вмешательство в наши внутренние дела показывают, что чем дальше Франция от региона, тем лучше", – говорится в заявлении МИД.

Также стало известно, что Азербайджан объявил о готовности ко встрече с представителями Карабаха, сообщили в администрации президента страны Ильхама Алиева.

Для встречи представители Карабаха должны будут выполнить "ряд условий". В частности, "незаконные вооруженные формирования" должны сдать оружие.

Уточняется, что только после этого будут прекращены антитеррористические мероприятия.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".