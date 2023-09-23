В Ереване снова задерживают протестующих

Правоохранители в Ереване продолжают задерживать участников протестов, сообщает Zakon.kz.

По данным Sputnik Армения, уголовное преследование возбуждено в отношении 49 участников протестных акций в Ереване, пять человек уже арестованы.

Активисты обвиняются в участии в массовых беспорядках, хулиганстве, применении насилия к представителям власти, незаконном обороте наркотиков и ношении холодного оружия.

Следственный комитет Армении просит арестовать еще 34 участников антиправительственных пикетов и продолжает расследования инцидентов.

Сообщается, что сторонники Всенародного протестного движения перекрыли магистраль Ереван-Ерасх и требуют отставки Пашиняна.

Полицейские начали задерживать активистов, тем не менее трасса остается заблокированной.

Накануне сообщалось, что протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики.

Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.

На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.