Лавров отверг рассмотрение Россией предложений по прекращению огня в Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров 23 сентября 2023 года на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня, потому что "один раз Москву уже обманули", сообщает Zakon.kz.

Глава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Когда нам говорят про переговоры, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Также на полях ООН Лавров заявил о невозможности реализовать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.



"Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают", — заявил Лавров.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая 78-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и тем самым якобы помогают России.

Зеленский добавил, что еще в прошлом году представил Украинскую формулу мира.

"Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах, – отмечал 20 сентября в своем выступлении Зеленский.