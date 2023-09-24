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Лавров отверг рассмотрение Россией предложений по прекращению огня в Украине

Лавров отверг рассмотрение Россией предложений по прекращению огня на Украине Фото: скриншот видео
Глава российского МИД Сергей Лавров 23 сентября 2023 года на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня, потому что "один раз Москву уже обманули", сообщает Zakon.kz.

Глава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Когда нам говорят про переговоры, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", — сказал  Лавров, отвечая на вопросы журналистов. 

Также на полях ООН Лавров заявил о невозможности реализовать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают", — заявил Лавров. 

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая 78-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и тем самым якобы помогают России. 

Зеленский добавил, что еще в прошлом году представил Украинскую формулу мира. 

"Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах, – отмечал 20 сентября в своем выступлении Зеленский.

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