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Директор дома престарелых в Кыргызстане лишилась работы, рассказав о неготовности к зиме

Директор дома престарелых в Кыргызстане лишилась должности, рассказав о неготовности к зиме Фото: pixabay
Директор и бухгалтер Сулюктинского дома престарелых освобождены от занимаемых должностей за распространение недостоверной информации. Ранее они рассказали о том, что здание не готово к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24kg, руководство дома престарелых обвинили во лжи. 

По данным министерства труда Кыргызстана, мэрия Сулюкты договорилась с ОсОО «Кара-Алтын Кен» о поставке 18 тонн угля в дом престарелых.

21 сентября сообщалось, что депутаты в Кыргызстане бьют тревогу из-за роста цен на казахстанскую муку. Председатель ГКНБ обвинил их в "хайпе"и посоветовал "притормозить". 

Казахстанская мука пользуется большим спросом в Кыргызстане и занимает почти 50 процентов внутреннего рынка страны.

Депутаты заявили, что цена на муку в Кыргызстане поднялась с 1700 до 2300 сомов за мешок. Ситуацию вокруг роста цен неоднократно обсуждали на заседаниях парламентского комитета.

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