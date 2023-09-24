Директор дома престарелых в Кыргызстане лишилась работы, рассказав о неготовности к зиме
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Директор и бухгалтер Сулюктинского дома престарелых освобождены от занимаемых должностей за распространение недостоверной информации. Ранее они рассказали о том, что здание не готово к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает 24kg, руководство дома престарелых обвинили во лжи.
По данным министерства труда Кыргызстана, мэрия Сулюкты договорилась с ОсОО «Кара-Алтын Кен» о поставке 18 тонн угля в дом престарелых.
21 сентября сообщалось, что депутаты в Кыргызстане бьют тревогу из-за роста цен на казахстанскую муку. Председатель ГКНБ обвинил их в "хайпе"и посоветовал "притормозить".
Казахстанская мука пользуется большим спросом в Кыргызстане и занимает почти 50 процентов внутреннего рынка страны.
Депутаты заявили, что цена на муку в Кыргызстане поднялась с 1700 до 2300 сомов за мешок. Ситуацию вокруг роста цен неоднократно обсуждали на заседаниях парламентского комитета.
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