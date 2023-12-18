США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов

Таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой, сообщает Zakon.kz.

Таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой после увеличения потоков нелегальных мигрантов, ввозимых через Мексику на поезде.

"Начиная с 18 декабря 2023 года в 8 утра по местному времени подразделение Таможенно-пограничной службы США по деятельности на местах временно приостановит работу международных пограничных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо, Техас, чтобы перенаправить сотрудников оказывать поддержку Пограничному патрулю США в задержании мигрантов", - говорится в заявлении службы.

Согласно заявлению ведомства, за последние недели Таможенно-пограничная служба США вводила подобные временные ограничения, закрывая пограничные переходы в городе Люквилл в штате Аризона, пешеходную дорогу в городе Сан-Диего и пограничный пункт для транспортных средств в городе Игл-Пасс.

Отмечается, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня.

При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.

